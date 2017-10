Poolse vrouwen en Isaac Kimeli zijn de snelste aan de Blaarmeersen

Ik was bang in de bochten, omdat ik de verkeerde spikes aanhad. In elke bocht gleed ik weg. Die schoenen dienen eigenlijk alleen om op de piste te lopen.

"Ik viel in de laatste ronde, waardoor het nog even spannend werd", zei Kimeli na afloop. "Mijn tempo was ik even kwijt. Ik was bang in de bochten, omdat ik de verkeerde spikes aanhad. In elke bocht gleed ik weg. Die schoenen dienen eigenlijk alleen om op de piste te lopen. Gelukkig waren de benen heel goed."

Dat het er nog even om spande, verbaasde Kimeli op zich niet. "Met ook Soufiane Bouchikhi en Bashir Abdi als slotlopers had ik het hoe dan ook nipt verwacht. Maar dat viel uiteindelijk wel mee, omdat mijn ploegmaats zo hard gingen. Morgen vertrek ik voor drie weken naar Zuid-Afrika, dus de manche in Mol sla ik over."

Omdat Kimeli daar ontbreekt, belooft de strijd om de eindzege in de CrossCup nog pittig te worden, met onder meer Bashir Abdi als concurrent. Abdi liet in Gent in de laatste bocht het aflossingsstokje vallen en eindigde met zijn ploeg als 4e.