Carton loopt onbedreigd naar 3e Belgische titel, Kimeli wint bij de mannen

Titelverdediger Jeroen D'hoedt kwam niet aan de start in Wachtebeke door een blessure en daardoor werd Isaac Kimeli gebombardeerd tot topfavoriet.

Kimeli moest wel afrekenen met een verrassend sterke Soufiane Bouchikhi. Die was duidelijk helemaal hersteld na zijn val in Rotselaar eerder dit jaar en kon als enige lange tijd in het spoor van Kimeli blijven. Pas op het einde moest hij het hoofd buigen.

Na zijn titel in 2015, kroonde Kimeli zich voor de tweede keer tot Belgisch kampioen. Hij won ook de Crosscup.

"Het was een hele mooie wedstrijd, tot op het einde", zei de winnaar. "Het was een heerlijk duel mat Bouchikhi. Ik had niet verwacht dat hij zo goed zou zijn. Deze zomer wil ik mij plaatsen voor het WK in Londen op 1.500m."