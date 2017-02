Carton en Kimeli lopen in Dour naar de overwinning

Bij de mannen moest Isaac Kimeli in de voorlaatste manche van de Crosscup niet afrekenen met Bouchikhi, die out is na een val in Rotselaar.

Toch werd het een spannende wedstrijd in Dour. Kimeli kon pas in de laatste ronde afstand nemen van zijn drie kompanen. Hij kwam zo voor Koen Naert en Dieter Kersten over de finish.

Bij de vrouwen heerste Louise Carton. Ze voerde halfweg de wedstrijd het tempo op en haar concurrenten moesten passen. Carton pakte haar tweede opeenvolgende zege en haar derde van het seizoen.

Over twee weken staat de slotmanche in Wachtebeke op het programma.