Seizoen voorbij voor Bouchikhi na ultieme jump

Soufiane Bouchikhi kermt van de pijn in het Rotselaar. Soufiane Bouchikhi kermt van de pijn in het Rotselaar.

Pech voor Soufiane Bouchikhi: de 26-jarige veldloper moet onder het mes. Zijn seizoen is voorbij. Bouchikhi viel zondag op zijn schouder in de CrossCupmanche in Rotselaar.