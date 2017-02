Struikelende Bouchikhi: "100 procent zeker dat ik gewonnen heb"

VRT ???media.video.type.mz_vod??? Veldloper Bouchikhi ontwricht schouder in ultieme zegepoging Veldloper Bouchikhi ontwricht schouder in ultieme zegepoging

Soufiane Bouchikhi is het niet eens met de uitslag van de CrossCupmanche in Rotselaar. "Helaas is er geen fotofinish in het veld", vertelt de loper, die over de finish dook en zijn schouder ontwrichtte. "Ik heb nog nooit zoveel pijn gehad."