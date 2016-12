Louise Carton over EK-parcours: "Veld met wat linten"

"Het parcours is niet uitdagend, eerder saai. Eigenlijk een veld waar men wat linten heeft gespannen", vindt Louise Carton. Bij de verkenning was hét gespreksonderwerp de ondergrond. "De ondergrond is heel oneffen en vanaf halfweg koers gaat dat wel veel energie vragen."

Medailleverwachtingen koestert Carton bij haar eerste deelname in de seniorencategorie uiteraard niet. "De Turkse atletes (van Keniaanse origine) zoals Can zijn topfavoriet. Voorts heb je de Ierse McCormack, de Noorse Grovdal, de Britse Steel."

"Eigenlijk ben ik benieuwd wat mijn plaats in dat seniorenveld is. Ik verwacht dat er in het begin snel zal worden gelopen, maar de koers is 8km en er zal ergens wel wat getemporiseerd worden. Ik hoop dan dat ik met de eerste groep kan mee gaan en mijn wedstrijd mooi kan afmaken."