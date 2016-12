Kimeli en Carton zijn de eerste winnaars in het vaderlandse veldlopen

Mijn grote doel is het WK atletiek in Londen volgende zomer. De CrossCup is geen doel op zich, het kan zijn dat ik na de manche in Brussel al afhaak.

Kimeli piekt dit seizoen naar het Europees Kampioenschap van midden december in Chia, Italië: "De CrossCup gaat door de aanwezigheid van atleten zoals Bashir Abdi en Jeroen D'Hoedt moeilijker zijn voor mij. Mijn grote doel deze winter is op het Europees kampioenschap beter doen dan mijn 38e plaats van 2015."

Ook D'Hoedt focust op het EK deze winter: "Ik ben heel laat aan de voorbereiding voor het winterseizoen begonnen. Mijn doel is het EK in Italië, al zal ik moeten zien in welke vorm ik ben. Ook mijn Belgische titel zal ik in maart met trots verdedigen, het blijft een grote eer om jezelf Belgisch kampioen te mogen noemen."

Bashir Abdi kijkt al verder dan de winter: "Mijn grote doel is het WK atletiek in Londen volgende zomer. De CrossCup is geen doel op zich, het kan zijn dat ik na de manche in Brussel al afhaak."

"Ik wil vooral fris en met een goede basis uit de winter komen. Als de federatie een ploeg stuurt naar het EK in Italië ben ik zeker geïnteresseerd. We hebben een sterk team en kunnen in de ploegenwedstrijd voor het podium strijden."