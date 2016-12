Langeafstandsloper Jesse Stroobants (35) bergt spikes op

"De laatste maanden heb ik gemerkt dat aanmodderen mij niet vrolijker maakt. Dus drong een beslissing zich op."

De voormalige Belgische kampioen op de 5.000 meter was tijdens zijn carrière jarenlang een gevestigde waarde in de CrossCup veldlopen. Op de piste liep hij in 2006 28'13" op de tien kilometer. Het leverde hem een ticket op voor de EK-finale. En op de weg was hij een gerespecteerde tempomaker in marathons.

"Het had nog mooier kunnen zijn, want blessures zijn een deel van mijn loopbaan als afstandsloper geweest. Blessures die ervoor gezorgd hebben dat ik nooit mijn ambities op de marathon heb kunnen waarmaken."

"Toch blik ik tevreden terug op een loopcarrière van pakweg 13 jaar op het hoogste Belgische niveau."