Topsportcoördinator: "Gemengde gevoelens na WK atletiek"

Los van de Belgische invalshoek, hoe blikt De Vylder terug op het WK? "Eén: qua prestaties was het gemiddelde niveau net ietsje lager, wat misschien niet verwonderlijk is in een post-olympisch jaar."

"Twee: we hebben afscheid genomen van een aantal groten in de sport. Ik vraag me af wat dat in de toekomst gaat brengen. Iemand als Usain Bolt zullen we missen. Ik vraag me af wie er zal opstaan om de vaandeldrager van de atletiek te worden wereldwijd. Sommigen kijken daarvoor ook een beetje in de richting van Thiam. Hoewel ze sterke schouders heeft, is dat toch een zwaar gewicht om te dragen."

"Drie: het stadion was bijna voor elke sessie uitverkocht. De sfeer in het stadion was ongelooflijk. De Britten kunnen een dergelijke organisatie neerzetten."

"En vier: misschien een detail, maar "Four seasons in one day" zeggen ze dikwijls in Engeland en Londen. We hebben hier zeer mooi weer gehad, maar ook ongelooflijke buien en wind. En dat heeft ook zijn invloed gehad op het kampioenschap."

"Wat mij tot slot ook nog is bijgebleven, is de zeer goeie sfeer binnen het Belgische team. Dat is belangrijk en heeft een positieve impact gehad op een aantal atleten. Dat moeten we meedragen naar de toekomst."