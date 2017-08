Bolt: "Ik had me al in de reeksen van de 4x100 geblesseerd"

Niemand wil zijn carrière beëindigen met een blessure. Een derde plaats of zelfs finishen buiten het podium had ik makkelijker aanvaard.

"Toen ik in de voormiddag in de reeksen liep, voelde ik iets in mijn dij. Ik denk dat het van mijn rug kwam. Ik heb het tegen mijn team gezegd toen we terugkeerden naar de opwarmingspiste. Mijn kinesist vroeg me: 'Ben je zeker dat je vanavond wil lopen?' Ik heb hem geantwoord dat het niet een kwestie was van willen, maar van moeten."

Zaterdagavond bereidde Bolt zich dan ook voor op de finale. "Met de kinesist hebben we mijn dijbeen goed onder handen genomen. Het idee was dat ik een stevige opwarming zou doen en dat ik in geen geval mocht afkoelen. Maar net voor we op de piste kwamen, waren er twee medailleceremonies. Dat slaat nergens op."

"We wachtten achter het paneel, het tochtte en het was niet mogelijk om warm te blijven. Mijn lichaam en mijn dij waren koud. Ik denk dat dat ertoe heeft bijgedragen dat ik me blesseerde."

Na zijn bronzen medaille op de 100 meter kreeg Bolt zaterdag dus een nieuwe ontgoocheling in Londen te verwerken. "Niemand wil zijn carrière beëindigen met een blessure. Een derde plaats of zelfs finishen buiten het podium had ik makkelijker aanvaard."