Het WK in Londen is uitgedraaid op een teleurstelling voor Thomas Van der Plaetsen. Hij heeft nog te veel last van zijn knieblessure en houdt het na 4 onderdelen voor bekeken. Hij komt vanavond niet meer in actie op de 400 meter.