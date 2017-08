Jacques Borlée: "Elke dopingzondaar zou 10 jaar schorsing moeten krijgen"

Zelfs de grootste atletiekmeetings moeten qua mediabelangstelling sterk onderdoen voor andere sporten. "Hoog tijd dat daar een einde aan wordt gesteld", geeft Borlée aan. "De atletiek moet een stevig commercieel duwtje in de rug krijgen. Qua marketing staat de sport op dit moment nog nergens en dat is in andere sporten toch wel even anders."

De coach van de Belgian Tornados broedde zelfs al op enkele oplossingen. "Breakdance-voorstellingen zouden de pauzes in indoor atletiekmeetings gerust kunnen opfleuren. Het zou alvast voor een leuke mix van genres zorgen", aldus Borlée.