Gouden Ramil Guliyev: de getatoeëerde Turkse spurtbom die nergens voor terugdeinst

Ook naast de baan is Ramil Guliyev een opmerkelijke man. In het Turkse voetbal toont hij zich een grote fan van Fenerbahçe. Daarnaast deinst de Turk niet terug voor een selfie meer of minder. Een blik op zijn Instagram toont aan dat hij na zijn sprintersloopbaan misschien wel een carrière als model kan ambiëren. Dat hij als atleet vaak van huis is, deert zijn vriendin hoegenaamd niet: zij trekt overal mee naartoe. Is zij het geheime wapen van Guliyev?