Debjani net niet naar halve finale: "Door blessure was ik niet in topvorm"

Debjani was uiteraard teleurgesteld na zijn race. "In het midden van de wedstrijd had ik een moeilijk moment. Toen er vooraan versneld werd, zat ik niet in de juiste groep. Ik heb dan een fractie van een seconde de moed laten zaken."

"Ik dacht heel even dat het voorbij was. Daarna probeerde ik nog wel terug te komen, maar het was te laat. ik mis de kwalificatie op een haar na. Dat is bijzonder triest, maar zo is het leven."

Had hij nog last van zijn blessure? "Mijn blessure heeft me zeker gehinderd. Ik ben nog maar net een week opnieuw aan het trainen. Ik miste frisheid en was zeker niet in topvorm. Ik ben teleurgesteld, maar het was wel fantastisch om hier te zijn."