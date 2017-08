Abdi: "Mo Farah wint de 5.000 meter met twee vingers in de neus"

Ook Ismaïl Debjani vertegenwoordigt België op het WK in Londen. Hij moet morgen aan de bak in de reeksen van de 1.500 meter, maar maakt zich geen illusies. "Het is mijn 1e WK, dus verwacht ik me niet aan al te veel. Voor mij komt het er vooral op aan om ervaring op te bouwen. Het is een enorme persoonlijke verrijking om hier in Londen aan de start te mogen staan", aldus een nuchtere Debjani.