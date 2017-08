Jacques Borlée: "Als Kevin goed herstelt, zit het Belgisch record op de 4x400 er zeker in"

"Zondag zijn we na de wedstrijd meteen teruggekeerd naar ons hotel. Ineens is Kevin ziek geworden en 's nachts ging het heel snel achteruit. Gisterenvoormiddag kon hij zich amper verplaatsen. De dokter heeft hem goed verzorgd en vandaag traint hij alweer", reageert Jacques Borlée.

Hoewel het Belgische team niet logeert in het hotel waar alle buikvirusklachten ontstonden, werd ook Kevin Borlée dus gevat door het virus. "We weten niet zo goed hoe het zich heeft overgezet, want volgens mij ligt het niet aan het voedsel. Ik denk eerder aan het drinkwater of het ijs in het stadion."