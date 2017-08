Manager Gatlin: "De IAAF gedraagt zich onmenselijk en onsportief"

De reactie van Renaldo Nehemiah kwam er nadat IAAF-voorzitter Sebastian Coe zondag voor een scherpe uitspraak had gezorgd op de BBC. Coe, die zich in het verleden als voorstander opstelde van levenslange dopingstraffen, verklaarde dat de gouden medaille voor Gatlin niet het ideale scenario was voor de atletieksport.

"Ik ben verontwaardigd", reageerde Gatlins manager Nehemiah. "Ik keur doping niet goed, maar Justun heeft zijn straf uitgezeten. Hij respecteert de regels en de IAAF heeft hem in ere hersteld. Ik kan er dus niet bij waarom ze nog steeds uitspraken doen waarmee hij in een slecht daglicht wordt gesteld. Dat is niet correct. Sterker nog, het is onmenselijk en onsportief", aldus Nehemiah.