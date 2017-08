Van Alphen: "Wanneer anderen falen, stijgt Thiam boven zichzelf uit"

IAAF-voorzitter Sebastian Coe noemde Nafi Thiam nog voor de start van het WK een van de sterren van de toekomst, die de rol van Usain Bolt moeten overnemen. "Internationaal wordt ze op handen gedragen."

"Het nadeel van de meerkamp is dat je maar zo'n 2 à 3 kampen per jaar kunt doen. Een voetballer of wielrenner heeft elke week wel een kans om te scoren. Maar Thiam kan zich maar weinig in the picture lopen, springen en werpen. Maar als die momenten er zijn, doet ze dat met verve."

"De meerkamp is wel zéér zwaar. De kans op blessures is dan ook groter dan bij andere sporten. Dat zou een rem kunnen zijn op haar ontwikkeling. Maar Thiam steekt zo goed in elkaar, ze kan blijkbaar alles aan."