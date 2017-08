Atletiekcommentator David Naert: "Dit allemaal op je 22e doen is indrukwekkend"

De druk was enorm hoog. Ten eerste kwam Thiam hier aan de start met de status van olympisch kampioene, als leading lady van de zevenkamp. Ze is daar heel goed mee omgegaan, ook al zei ze gisterenavond dat het erg lastig was en dat het een nieuwe situatie voor haar was.

Het was in Rio echt nog een secondespel op de 800 meter, terwijl je gisteren voor de 800 meter al wist dat het goud binnen was. Dan beleef je dat toch op een andere manier.

Maar het opmerkelijke is dat je dat niet aan Thiam hebt kunnen zien in de wedstrijd zelf. De manier waarop ze zich op de piste gedroeg, getuigde van rust en ingetogenheid. Ook al ging ze binnenin misschien kapot van de stress, de concurrentes zagen het niet.

Je mag echt niet onderschatten hoe zwaar zo'n zevenkamp is. Ook mentaal. Op de momenten dat het moest, produceerde Thiam. Je hebt in de technische nummers maar 3 pogingen. Dat is echt niet veel. Als je dan in staat bent om bij je allerlaatste poging je beste resultaat neer te zetten, zoals Thiam dat doet, toont dat aan dat je niet alleen fysiek heel goed bent, maar ook mentaal.

Voor de 800 meter had ze dan die marge van 12 seconden. Daar speelde ze mee. Ze wist perfect hoe ver ze haar concurrente Carolin Schäfer kon laten weglopen. Ze had de zaak helemaal onder controle. Dat is een topkwaliteit van een straffe wereldkampioene.