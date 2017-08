Thiam: "Ik ben heel fier, maar besef dat ik niet onoverwinnelijk ben"

De zege in Londen was niet zo makkelijk als ze wel leek. Thiam was met vertrouwen naar Londen gekomen, maar ze was wel wat moe na een slopend seizoen.

De zege in Londen was niet zo makkelijk als ze wel leek. Thiam was met vertrouwen naar Londen gekomen, maar ze was wel wat moe na een slopend seizoen.

"Het komt erop aan goed te blijven trainen, want de anderen zitten ook niet stil. Thiam zal over twee of drie jaar misschien nog sterker zijn, maar dat geldt ook voor de concurrentie. Zeker op technisch vlak is er nog ruimte voor verbetering."

"In het hoogspringen is er iets dat haar belet om over 2m00 of 2m03 te gaan. Dat kan bijgeschaafd worden. Ze heeft wel al veel progressie gemaakt en gaat nu regelmatig over 1m95 en 1m98. In veel disciplines is die regelmaat er. Zwakke punten zijn er niet meer."

"De zege in Londen was niet zo makkelijk als ze wel leek. Thiam was met vertrouwen naar Londen gekomen, maar ze was wel wat moe na een slopend seizoen. Het is uitzonderlijk wat ze als 22-jarige atlete in een post-olympisch jaar allemaal gerealiseerd heeft."