IAAF-baas Sebastian Coe over Gatlin: "Dit is niet het perfecte scenario"

Coe uitte zijn ongenoegen over de wereldtitel van Gatlin op de BBC. "Ik spring geen gat in de lucht, omdat iemand die in het verleden twee dopingschorsingen gekregen heeft met een van onze mooie prijzen gaat lopen", zegt de baas van de wereldatletiekbond.

"Dit is niet het perfecte scenario. Ik vind dat Usain Bolt zeer gul was voor Gatlin na de wedstrijd. Het moet nochtans een bitter moment voor hem geweest zijn. Maar net als in de rest van zijn carrière toonde Bolt zich groter dan het moment zelf."



Vanavond, om 19.50u, krijgt Gatlin zijn gouden medaille overhandigd. Het wordt uitkijken naar de reactie van het Engelse publiek in het stadion.

Coe: "Ik weet niet wat er zal gebeuren, maar uiteindelijk mocht Gatlin hier wel deelnemen. Het is niet het meest gezellige moment in mijn carrière, maar we moeten Gatlin ook met respect behandelen. Bovendien is dit voor Bolt ook een speciaal moment, met zijn afscheid in het vooruitzicht."