Gatlin over boegeroep: "Ik heb mijn straf uitgezeten", Bolt: "Inderdaad, hij heeft geboet"

"Heel jammer", zegt Gatlin. "Ik wilde mijn respect tonen door na de race op mijn knie een hommage te brengen aan Usain Bolt. Per slot van rekening was dit een magische avond voor de atletiek. Maar dat is dus niet zo goed gelukt."

"Nochtans heb ik mijn straf uitgezeten. Ik was vier jaar geschorst, ik heb me ingezet voor de gemeenschap, ik heb met kinderen gesproken... Wat moet ik nog meer doen?"

Usain Bolt trad Gatlin bij. "Hij heeft geboet en dus heeft hij het recht om hier te zijn. Gatlin heeft hard gewerkt en is een groot atleet. Hij was in de loop der jaren mijn sterkste tegenstander."



Gatlin: "We zijn altijd rivalen geweest, maar in de catacomben maken we grapjes met elkaar en beleven we een fijne tijd. Hij is me als eerste met mijn titel komen feliciteren en heeft me gezegd dat ik dat boegeroep niet verdien. Hij is een echte inspiratie voor mij."