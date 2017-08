Uitgejouwde Gatlin verstoort afscheidsfeestje van Bolt op de 100 meter

De afscheidnemende Usain Bolt kroonde zich al 3 keer tot wereldkampioen op de 100 meter. Een laatste gouden plak zou de slagroom op de taart vormen.

Het hele stadion schreeuwde Bolt vooruit, maar de Jamaicaan miste zijn start. De Amerikaan Coleman was daarentegen wel als een kogel weggeschoten en sloeg meteen een kloof.

In het 2e deel stond Bolt op het gaspedaal, maar Coleman was al gaan vliegen. Zilver hing in de lucht, totdat Gatlin er een fantastische eindsprint uitperste. De Amerikaan zoefde voorbij Bolt (3e) en Coleman (2e) naar goud.

Zeer tegen de zin van het publiek, dat wereldkampioen Gatlin trakteerde op een fluitconcert.