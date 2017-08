2 Oekraïense atletes worden op vooravond van WK geschorst voor doping

De geschorste atletes stonden allebei op de startlijst van het WK atletiek. Povh (29) zou in Londen deelnemen aan de 100 meter en de 4x100 meter. In 2012 kroonde ze zich nog tot vice-Europees kampioene op de 100 meter, na de Bulgaarse Ivet Lalova.

Ook Zemljak (27) was in Londen voorzien voor 2 loopnummers: de 400 meter en de 4x400 meter. Zij veroverde in 2014 nog Europees zilver op de 400 meter.

Het was de Athletics Integrity Unit (AIU) die besliste over de voorlopige schorsing van de twee atletes. De instelling werd in december 2016 door de IAAF opgericht om dopingsgeschillen en corruptiezaken op te lossen.