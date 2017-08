Milanov: "Als ik rustig ben, kan ik er volledig voor gaan"

Sporza sprak met Philip Milanov in de aanloop naar het WK atletiek. De discuswerper komt vrijdag al in actie tijdens de kwalificaties. "Ik heb een goed seizoen gehad in de internationale competities", zegt hij. "Ik heb er veel zin in."

"Het begin van het seizoen was niet supergoed qua afstanden, maar ik heb toch gewonnen in Shanghai. Naarmate het seizoen vorderde, kwam iedereen in vorm. Ik bleef een beetje steken op ruim 66 meter en heb 1 keer 67 meter gegooid. Op zich is dat zeker niet slecht."

"Wat Diamond League-meetings betreft, is dit mijn beste seizoen. Ik ben stabieler dit seizoen. Ik denk dat dat in mijn voordeel speelt voor de kwalificaties en dat ik rustig kan zijn bij mijn eerste poging in de finale. Als ik rustig ben, kan ik er volledig voor gaan. In Rio voelde ik me niet zo goed als nu. Mijn ervaring is ook goed voor mijn stabiliteit."