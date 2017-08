Manager: "Bolt kreeg al aanbiedingen van een tiental voetbalclubs"

Zijn manager Ricky Simms is iets nuchterder. "Hij zal me op mijn kop slaan als hij dit leest, maar de Champions League zal hij nooit halen."

"Ik vraag me af of hij op dit moment in zijn carrière nog de moed kan opbrengen om op een regenachtige dag met de reserven van Manchester United of Bayern München te gaan trainen. Hij is een rijke kerel en heeft een prachtig leven."

"De Bundesliga of Premier League zijn volgens mij te hoog gegrepen, maar als hij 6 of 9 maanden kan trainen, kan hij misschien wel op een lager niveau meedraaien. League One of League Two (Engelse derde of vierde klasse) of zo."