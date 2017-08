Bolt: "Kranten zullen schrijven: Onklopbaar, onstopbaar"

"Ik leef hier niet anders naartoe dan anders", vertelt Bolt over zijn voorbereiding. "Ik heb altijd vertrouwen, ik doe altijd mee om te winnen. Deze zaterdag en ook volgende zaterdag."

Volgens Justin Gatlin is de kans niet onbestaande dat Bolt later een comeback maakt. "Ik weet niet waarom hij dat zegt", reageert Bolt. "Ik heb alles bereikt wat ik wou doen. Ik ga hem eens vragen of hij niet elke ochtend opstaat met pijn. Ik ben blij dat ik met pensioen kan."

Stel dat Bolt zaterdag niet wint op de 100 meter, gaat hij dan toch niet door? "Dat gaat niet gebeuren", is het antwoord duidelijk.

De 31-jarige superster weet ook al welke krantenkoppen hij wil zien na zijn laatste wedstrijd. "Onklopbaar, onstopbaar. Hebben jullie dat? Schrijf maar op", grapt hij tegen de verzamelde pers.