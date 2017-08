Coach van Thiam: "Nafi neemt niet deel aan het hoogspringen"

Nafi Thiam is vandaag samen met de andere Belgische atleten vertrokken naar het WK in Londen. "Ik voel me nu nog rustig", zegt ze. "Maar een paar dagen voor de competitie zal de spanning wel beginnen stijgen."

Eerder dit jaar schreef Thiam nog geschiedenis is Götzis door als 4e atlete in de geschiedenis meer dan 7.000 punten te halen op de zevenkamp. Kan ze die prestatie evenaren op het WK?

"Mijn voorbereiding was goed. In Götzis was ik in topvorm, maar het is niet eenvoudig om die vorm lange tijd vast te houden. We hebben er alles aan gedaan en ik denk dat ik nog mooie dingen kan laten zien. Maar 7.000 punten halen, is moeilijk. Het lijkt me niet mogelijk om dat 2 keer in 1 seizoen te doen. We zien wel."

"Op een WK zijn het niet de prestaties die tellen, maar wel de voorsprong op de anderen. Atletiek is geen exacte wetenschap, je kunt niet voorspellen wat er gaat gebeuren."

Sinds haar gouden medaille op de Olympische Spelen in Rio kent de hele atletiekwereld Thiam. Hoe gaat ze daarmee om? "Ik concentreer me op mezelf. De Spelen waren fantastisch, maar je moet elke keer van nul beginnen", blijft Thiam nuchter.