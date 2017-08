Da Silva tweede olympische kampioen die past voor WK atletiek

Braz da Silva zorgde vorige zomer voor een enorme verrassing door, voor eigen publiek in Rio, de Franse topfavoriet Renaud Lavillenie van het olympisch goud te houden in het polsstokspringen. Braz da Silva vloog over 6m03 en verbeterde zo zijn PR met tien centimeter.

Dit seizoen kon hij dat niveau nooit benaderen. Hij sukkelde met meerdere kwaaltjes en raakte nog niet hoger dan 5m60. Da Silva is na Rudisha de tweede olympische kampioen die er niet bij is in Londen. Rudisha haakt af door een verrekking aan zijn quadriceps.