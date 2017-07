Polsstokspringster Fanny Smets mag als 18e Belgische atleet naar het WK

Na de late kwalificaties van Maudens en Berings wordt nu ook Fanny Smets opgevist voor het WK Atletiek komende maand in Londen. Smets sprong gisteren nog naar een Belgische record op een meeting in Leverkusen.



Smets heeft ook het nationaal indoorrecord polsstokspringen in handen. De Belgische, geboren in Keulen, mag als achttiende Belgische atleet naar het WK. Maandag werd een eerste selectie met 15 namen bekendgemaakt met Nafi Thiam, Philip Milanov en de Belgian Tornados als meest opvallende namen.