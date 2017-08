The top eight women in the 20km race walk! 🥇 to China's Jiayu Yang in 1:26:18 #IAAFworlds pic.twitter.com/6ITpi0Fzs4

Ines Henriques, of Portugal, wins the women's 50km race walk at #IAAFworlds in a WORLD RECORD 4:05:56!! pic.twitter.com/Nf3naEJ8vU

De Fransman Yohann Diniz heeft overtuigend tot wereldkampioen op de 50 km snelwandelen gekroond. hij legde de 50 kilometer in de straten van Londen af in 3u 33'11", een kampioenschapsrecord. Met een voorsprong van ruim zeven minuten, de grootste marge ooit op een WK, zegevierde de Fransman voor de Japanners Hirooki Arai en Kai Kobayashi.De Slovaakse olympisch kampioen Matej Toth was er niet bij. Hij is voorlopig geschorst op verdenking van dopinggebruik.

Welkom Het WK atletiek in Londen is toe aan zijn laatste dag. Het wordt een slotdag bomvol finales. In de ochtend en middag staan vier finales in het snelwandelen op het programma. De avondsessie begint om 20u. Om 22.15u lopen de Belgische mannen in de finale van de 4x400m.

