Om 22.50u nieuw duel Gatlin-Bolt Usain Bolt loopt vanavond de laatste wedstrijd in zijn loopbaan. Met Jamaica won de slotloper de tweede van twee reeksen in de 4x100 meter. De tijd van Jamaica: 37"95. Frankrijk en China gaan mee als nummers 2 en 3. Vanuit reeks 1 gaan de VS (37"70), met wereldkampioen Justin Gatlin als tweede loper, Groot-Brittannië en Japan door. Turkije en Canada worden opgevist als snelste twee verliezers. 12:11 ◀

Kevin Borlée is erbij De volgorde van de Belgische lopers voor de 4x400 is bekend. Dit is ze: Dylan Borlée, Jonathan Borlée, Robin Vanderbemden en Kevin Borlée. Kevin Borlée was eerder deze week nog getroffen door een virus en daardoor stond een vraagtekentje achter zijn naam, maar hij is hersteld en zal dus als slotloper fungeren. 11:51 ◀

Live-beelden! De ochtendsessie is van start gegaan met de 110 meter horden in de tienkamp. Thomas Van der Plaetsen is daar niet meer bij. Onze landgenoot heeft gisterenavond opgegeven met last aan zijn knie. Kijk nu naar alle actie in onze livestream. 11:00 ◀

De 4x400-ploeg zal het niet onder de markt hebben straks. De Belgen lopen in de tweede van twee reeksen. Dit zijn hun tegenstanders: Japan, Frankrijk, Brazilië, Groot-Brittannië, Botswana, Trinidad & Tobago en de Verenigde Staten. De eerste drie van elke reeks en de beste twee verliezers mogen naar de finale. 10:52 ◀

Stoten de Tornados door? Op de op één na laatste dag van het WK atletiek in Londen komen vandaag 4 Belgen in actie. De Belgian Tornados lopen rond 12.50u de reeksen van de 4x400 meter. U kunt de ochtendsessie vanaf 11u volgen in dit artikel, ook met livestream. 09:26 ◀