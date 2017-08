Terugkomen na blessureleed, het is bekend refrein in de carrière van hordeloopster Eline Berings. Na twee zware blessures mag ze zich op de WK in Londen nog eens meten met de wereldtop.

2017 is door een aanslepende knieblessure voorlopig niet het jaar van Thomas Van der Plaetsen. De tienkamper staat dan ook met bescheiden ambities op het WK in Londen.

Van der Plaetsen, Zagré en Berings We naderen het einde van het WK atletiek. Vandaag, op de op 2 na laaste dag, komen 3 Belgen in actie: Thomas Van der Plaetsen in de 10-kamp (vanaf 11u) en hordeloopsters Anne Zagré en Eline Berings (vanaf 11.45u). U kunt de ochtendessie bekijken in onze livestream.

