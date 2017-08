De avond is begonnen met de reeksen van de 3.000 meter steeple bij de vrouwen. Ondertussen zijn ook de kwalificaties in het verspringen bij de vrouwen begonnen en binnenkort beginnen de kwalificaties hamerslingeren bij de mannen. Om 21.05u beginnen de reeksen van de 5.000 meter met twee Belgische mannen op de startlijst.

Op een natte piste en helemaal in z'n eentje heeft Isaac Makwala zich alsnog geplaatst voor de halve finales van de 200m. En of hij fit was, na de finish konden er zelfs nog enkele push-ups vanaf.

Goeieavond Het WK atletiek in Londen is vanavond toe aan zijn zesde dag. Er staan drie finales op het programma: het kogelstoten bij de vrouwen, de 400 meter bij de vrouwen en de 400 meter horden bij de mannen. Ook twee Belgen komen in actie. Abdi en Bouchikhi lopen in de reeksen van de 5.000m.

20:01