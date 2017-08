Isaac Makwala loopt niet in de finale van de 400 meter, vanavond om 22.50u. Makwala, de belangrijkste uitdager van wereldrecordhouder Wayde van Niekerk, loopt niet op doktersbevel. De Botswaan is een van de slachtoffers van de voedselvergiftiging die verschillende atleten hebben getroffen op het WK.

Zieke Makwala mag van dokters finale 400m niet lopen Isaac Makwala loopt niet in de finale van de 400 meter, vanavond om 22.50u. Makwala, de belangrijkste uitdager van wereldrecordhouder Wayde van Niekerk, loopt niet op doktersbevel. De Botswaan is een van de slachtoffers van de voedselvergiftiging die verschillende atleten hebben getroffen op het WK.

Vuurwerk gegarandeerd Vanavond staan naast het polsstokspringen met Arnaud Art nog enkele finales op het programma in Londen. Om 20.20u is er de finale van het speerwerpen bij de vrouwen, om 22.10u de 3.000 meter steeple voor mannen, om 22.35u de 800 meter voor mannen en om 22.50u de 400 meter voor mannen.

Premie van 51.000 euro bruto De wereldtitel levert Thiam een premie op van 60.000 dollar (ongeveer 51.000 euro). Dat is het geld dat de Internationale Atletiekfederatie (IAAF) aan alle individuele laureaten aanbiedt. "Eerlijk gezegd weet ik niet hoeveel de premie bedraagt", zei Thiam maandag. "De helft zal nog overblijven na belastingen, of misschien zelfs niet eens de helft. Ik heb alles wat ik nodig heb. Ik ben geen verkwister. Het geld dat ik in de atletiek verdien, bewaar ik voor later. Maar met atletiek zal ik niet rijk worden."

Thiam is al thuis Nafi Thiam is maandagavond, een dag eerder dan aangekondigd, aangekomen in België. De kersverse wereldkampioene zevenkamp nam vanuit Londen de laatste trein richting Brussel. Omstreeks 22.38u kwam Thiam, die met enkele treinreizigers op de foto ging, aan in het Zuidstation. Via een achterdeur zette de 22-jarige studente geologie haar reis voort.

