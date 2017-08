Thiam staat na de eerste discipline in de 7-kamp op de 11e plaats. Hanne Maudens bekleedt de 30e en op één na laatste plaats in het klassement.

Thiam is 11e Thiam staat na de eerste discipline in de 7-kamp op de 11e plaats. Hanne Maudens bekleedt de 30e en op één na laatste plaats in het klassement.

Nadine Visser leidt Nadine Visser is de snelste 7-kampster op de 100 meter horden. De Nederlandse wint de slotreeks in 12"85. Daarmee is Visser, met 1.147 punten, de eerste leidster in de 7-kamp.

11:34