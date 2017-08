Kevin en Jonathan Borlée liepen in 2012 met de aflossingsploeg naar een vijfde plaats op de Olympische Spelen. "We hopen even snel te gaan als toen", blikt de tweeling vooruit. "Het is altijd speciaal om terug te keren naar een plaats waar je goed hebt gelopen."

Borlées: "Speciaal om opnieuw in Londen te zijn" Kevin en Jonathan Borlée liepen in 2012 met de aflossingsploeg naar een vijfde plaats op de Olympische Spelen. "We hopen even snel te gaan als toen", blikt de tweeling vooruit. "Het is altijd speciaal om terug te keren naar een plaats waar je goed hebt gelopen."

Thiam blikt vooruit: "Ik ben hier om mezelf te verbeteren" De Belgische medaillehoop in Londen is ongetwijfeld Nafi Thiam. De olympische kampioene op de zevenkamp start als favoriete, maar dat wil ze vooral zelf niet gezegd hebben. "Ik ben hier niet per se voor het goud, maar wel om het beste van mezelf te geven en nog te verbeteren", klonk het gisteren. "Er zijn 4 concurrentes voor het goud. Het niveau is nog nooit zo hoog geweest. Dat zagen we ook in Götzis."

