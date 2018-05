Hellebaut: "Europees record is leuke motivatie voor Thiam om in zevenkamp te blijven"

Tia Hellebaut was net als heel wat landgenoten onder de indruk van de prestaties van Nafi Thiam. Vooral in het hoogspringen presteerde ze verbluffend. "Tot en met deze winter sprong ze vooral op kracht en ik heb nu gezien dat er technisch heel veel vooruitgang geboekt is. Haar aanloop is helemaal veranderd. Op deze manier zal ze haar potentieel in het hoogspringen beter kunnen benutten."

"Ze heeft door die nieuwe techniek nu al 3 centimeter vooruitgang geboekt. Als ze zo blijft springen, kunnen er nog wel wat centimeters bijkomen. Ik denk dat het einde nog niet in zicht is met die 2,01 meter. Als er een iemand is die mijn Belgisch record kan verbeteren, dan is het Nafi."

Moet ze dan binnenkort alles op het hoogspringen zetten, net als Hellebaut deed in haar carrière? "Dat zal er ook wat van afhangen hoe graag ze de meerkamp nog doet. En wat haar potentieel daar nog in is. Het Europees record was heel dichtbij, dus dat is misschien wel een leuke motivatie om nog even in de meerkamp te blijven. Misschien kan ze dat eerst verbeteren voor ze eventueel naar het hoogspringen gaat. Ze heeft een luxeprobleem. Ze is in beide heel erg goed, dus is het niet makkelijk om te kiezen."