Franse marathonloper Chahdi en triatlete Tondeur winnen 20 km Brussel

Alexandra Tondeur was erg blij met haar overwinning. Die kwam onverwacht bij haar eerste deelname in Brussel, omdat ze in het begin van het seizoen met heel wat gezondheidsperikelen sukkelde. "Tot zaterdag was ik niet eens zeker of ik kon meedoen."

"Ik had de voorbije 3 weken maagproblemen, heb 2 wedstrijden op het Ironman-circuit gemist en verloor enkele kilo's. Maar bij de opwarming voelde ik dat de benen goed waren."

"Ik ben vertrokken zonder doel, wou me eens testen en liep op mijn eigen tempo. Ik heb dus eigenlijk de hele wedstrijd genegeerd. Het parcours lag me, met de tunnels en bochten waar je jezelf telkens moet lanceren."

"Normaal gezien loop ik halve marathons. Dit was mijn eerste 20 km, maar als ik mijn tijd projecteer is die zeker goed. Dit is positief voor de rest van het seizoen."