Vanderelst, Sacoor en Crestan plaatsen zich voor EK atletiek

De atletiekmeeting van Oordegem is voor 3 jonge atleten de ideale gelegenheid gebleken om hun EK-limiet te lopen. Met Elise Vanderelst (20), Jonathan Sacoor (18) en Eliott Crestan (19) is de Belgische delegatie op het EK in Berlijn dus met een flink stuk uitgebreid.

Vanderelst plaatste zich voor de 1.500 meter. Met 4'09"31 liep ze 2 seconden sneller dan haar landgenote Renée Eykens, die zich een week geleden al plaatste voor de 800 meter. Voor beide loopsters bleek dat voldoende voor een EK-ticket.

Ook Sacoor plaatste zich moeiteloos op de 400 meter. Met 46"07 liep de jongeling in Oordegem meer dan een halve seconde sneller dan de EK-beloftelimiet. Crestan snelde op de 800 meter naar een tijd van 1'47"18, ook hij haalde de beloftelimiet. Beide atleten mogen wel aantreden bij de "grote jongens", want die "beloftelimiet" geldt als buffer voor jonge talenten.