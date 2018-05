Thomas van der Plaetsen sluit de eerste dag af op de achtste plek. Hij kon op de 400m niet onder 50 seconden duiken en verloor zo een plaats in de tussenstand. 18:27 ◀

Ik wil en mag niet denken aan het Europees record. Er zijn veel factoren die spelen. Mijn speerwerpen was vorig jaar bijvoorbeeld enorm. Mijn doel blijft onveranderd: kijken waar ik sta. Nafi Thiam 18:14 ◀

Thiam: "Nieuwe aanloop bij hoogspringen heeft geweldig uitgepakt" "Het was een ongelofelijke dag. Ik kan alleen maar tevreden zijn", zei Thiam. "Ik vreesde wat voor mijn nieuwe aanloop bij het hoogspringen, maar het heeft geweldig uitgepakt. Mentaal is die grens van 2 meter moeilijk te slopen, al gaat het maar om enkele centimeters. Dat zal vanaf nu vlotter verlopen." 18:11 ◀

Thomas Van der Plaetsen in tienkamp NUMMER PRESTATIE PUNTEN STAND 100 meter 11"14 830 24e verspringen 7,67m 977 7e kogelstoten 14,00m 728 12e hoogspringen 2,06m 859 7e 400 meter 50"26 803 8e 110m horden discuswerpen polsstokspringen speerwerpen 1.500m 17:30 ◀

Van Der Plaetsen kan goede lijn niet doortrekken in het hoogspringen Thomas Van Der Plaetsen is onder de verwachtingen gebleven op zijn geliefkoosde nummer, het hoogspringen. Hij faalde drie keer op een hoogte van 2,09m en moet dus vrede nemen met een sprong over 2,06m. Daarmee blijft hij 11 centimeter onder zijn PR (2,17m). In de stand staat hij op een voorlopige 7e plaats. Om 18u staat het vijfde en laatste onderdeel van de 1e dag gepland: de 400m. 17:27 ◀

Fijne dag ook voor Roger Lespagnard, de trainer van @thiam_nafi. In het verleden misschien toch net iets te vaak als voorbijgestreefd neergezet. Als onweer en blessures uitblijven zit Europees record erin. #Hypomeeting #Götzis #Kluft #heptathlon pic.twitter.com/Y0OXudupHB — Luc Kempen (@luckempen) 26 mei 2018 17:20 ◀

Hanne Maudens knap 11e, Vidts geeft op In de schaduw van slokop Thiam hebben ook twee andere Belgische dames hun eerste dag van de zevenkamp afgewerkt. De nog maar 21-jarige Hanne Maudens wist op alle vier de onderdelen haar persoonlijk record te verbreken en staat voorlopig op een zeer knappe 11e plaats. Noor Vidts begon dan weer veel minder goed aan haar zevenkamp en moest na het derde onderdeel de strijd staken met rugpijn. 17:13 ◀

Thiam aan de leiding na eerste dag zevenkamp Nafi Thiam is uitstekend begonnen aan haar eerste dag op de zevenkamp van Götzis. Ze begon matig op de 100m horden, waarna ze met 2,01m een persoonlijk record en wereldrecord sprong op het hoogspringen in de zevenkamp. Op het kogelstoten behaalde ze opnieuw een PR (15,29m). Afsluiten deed ze dan weer matig met een tijd van 24"61 op de 200m. Na dag 1 staat ze riant aan de leiding met een puntentotaal van 4.112. Thiam ligt voorlopig 56 punten voor op haar recordschema van afgelopen jaar, toen ze in totaal 7.013 punten behaalde. Ook op het Europese record op de zevenkamp, van de Zweedse Carolina Klüft, ligt Thiam momenteel voor. 17:02 ◀

Nafi Thiam in Zevenkamp NUMMER PRESTATIE PUNTEN STAND 100m horden 13"45 1.058 8e hoogspringen 2,01m 1.251 1e kogelstoten 15,29m 880 1e 200 meter 24"61 923 1e verspringen speerwerpen 800 meter 16:56 ◀

Un chrono de 24.61 sur 200m (record : 24.40) pour Nafi en conclusion de la 1re journée #athlétisme #Götzis pic.twitter.com/CQgFWr0GMx — Laurent Monbaillu (@LaurentM77) 26 mei 2018 16:54 ◀

Geen 3e PR op een rij voor Thiam Het kan niet in elke discipline feest zijn voor Thiam. Ze wordt laatste in haar reeks van de 200 meter in een tijd van 24"61. Daarmee blijft ze 21 honderdsten boven haar persoonlijk record. Hanne Maudens, die in dezelfde reeks liep als Thiam, snelde in 24"28 naar een PR. 16:50 ◀

Straks de 200m voor Thiam en co Om 16.50u loopt Thiam de 200m. Het is het laatste onderdeel voor de vrouwen op dag 1. Haar PR: 24"40. Gaat ze voor een drie op een rij en weet ze opnieuw haar record te verbreken? 16:42 ◀

Hoogspringen bij de mannen Thomas Van Der Plaetsen is begonnen aan één van zijn lievelingsonderdelen op de tienkamp: het hoogspringen. Kan hij, net als Thiam, zijn persoonlijk record (2,17m) verbeteren? 16:20 ◀

Vicewereldkampioene Schäfer faalt Nog meer goed nieuws voor Nafi Thiam. De Duitse vicewereldkampioene, Caroline Schäfer, liet drie nulworpen optekenen in het kogelstoten en zal dus niet meer meedoen voor de medailles in Götzis. 16:15 ◀

Après 3 épreuves, @thiam_nafi a 76 points d'avance sur son record personnel et 57 sur le record d'Europe de @carolinakluft ! #HypoMeeting #athlétisme — Philippe Vande Weyer (@philippevw) 26 mei 2018 16:09 ◀

Opnieuw PR voor Thiam Thiam gaat door op haar elan en werpt nu ook een persoonlijk record in het kogelstoten: 15,29m! Ze doet hiermee 5 centimeter beter dan haar vorig record van 15,24m. Ze heeft nu al 224 punten voor op de nummer 2 in de stand, de Cubaanse Rodriguez. Thiam zit momenteel aan een verbluffende score van 3.189 punten. Daarmee zit ze op dit moment 76 punten boven haar persoonlijk record. 16:00 ◀

14m93 Thiam verbetert zichzelf tijdens haar 2e poging: 14m93. Wat zal haar 3e en laatste poging opleveren? 15:50 ◀

Verdienstelijke 1e poging van Thiam Thiam smijt de kogel in haar 1e worp 14,70m ver. Geen superprestatie, maar voorlopig staat ze wel op de 3e plaats in haar groep. 15:41 ◀

Kogelstoten De dames van de zevenkamp zijn zonet begonnen aan het kogelstoten. Kan Thiam opnieuw haar persoonlijk record verbreken? Dan zal ze haar kogel voorbij 15,24m moeten werpen. 15:35 ◀

After 3 events @vanderplaetsen is 95 points up on his PB! #HypoMeeting #gotzis — Sanne De Gelaen (@Sanne_DeG) 26 mei 2018 15:01 ◀

Van Der Plaetsen blijft het goed doen Ook het kogelstoten is goed verlopen voor Thomas Van Der Plaetsen. Hij geraakte dit jaar nog niet voorbij de 13 meter, maar stootte zijn kogel nu toch 14 meter ver. Daarmee is hij wel nog 32 centimeter verwijderd van zijn PR van 14,32m. 14:56 ◀

Nafi Thiam verpulvert in Götzis wereldrecord hoogspringen binnen een zevenkamp https://t.co/6mFCRzhokJ pic.twitter.com/kNXxlgrzGb — Atletieknieuws (@Atletieknieuws) 26 mei 2018 14:28 ◀

Ook Van Der Plaetsen goed op dreef Van Der Plaetsen liet in het verspringen de 2e beste sprong optekenen en komt daardoor op een voorlopige 7e plaats in de tienkamp terecht. Binnen enkele minuten begint hij aan het 3e onderdeel: het kogelstoten. 14:24 ◀

24 punten meer dan vorig jaar Vorig jaar zette Thiam in Götzis de op twee na beste prestatie ooit neer op een zevenkamp met een score van 7.013 punten. Voorlopig ligt ze 24 punten voor op dat recordschema. Kan ze ook dit jaar boven de magische grens van de 7.000 punten blijven? 14:15 ◀

Thiam niet over 2,04m 2,04m is nog iets te hoog voor Thiam, maar met een sprong over 2,01m komt ze wel aan de leiding. Haar voorsprong op de 2e bedraagt al 100 punten. 14:05 ◀

Thiam springt over 2,01m! Thiam heeft haar persoonlijk record verbroken. Ze liet de lat meteen op 2,01m leggen in plaats van 1,98m en gaat bij haar 2e sprong over de magische grens van de 2 meter. Een ongelofelijke prestatie van onze 23-jarige landgenote. 13:56 ◀

Thiam aan de leiding Thiam springt nu ook over 1,95m en komt aan de leiding in het algemeen klassement van de zevenkamp. Kan ze zich nog verbeteren? Dan zal ze haar PR van 1,98m moeten evenaren. 13:53 ◀

A la longueur, @vanderplaetsen sauve magnifiquement sa peau à son troisième essai avec un bond à 7,67 m (+0,2) à 13 cm de son record personnel. #HypoMeeting #athlétisme — Philippe Vande Weyer (@philippevw) 26 mei 2018 13:52 ◀

Van Der Plaetsen redt zijn tienkamp met geldige 3e sprong Van Der Plaetsen heeft op zijn 3e sprong in het verspringen eindelijk een afstand kunnen neerzetten. Met een sprong van 7,67m heeft hij opnieuw een seizoensbeste te pakken. 13:49 ◀

Ook 1,92m geen probleem voor Thiam Thiam springt nu ook over 1,92m en wint haar groep. Als ze ook bij haar volgende poging erover gaat, komt ze aan de leiding. 13:46 ◀

Thiam over 1,89m Thiam blijft soepel springen en zweeft nu ook over 1,86m en 1,89m. Noor Vidts is gestrand op een sprong van 1,74m. Hanne Maudens is nog in de running in groep B, na een sprong over 1,77m. 13:40 ◀

Niels Pittomvils verlaat Götzis met een knieblessure https://t.co/zvtTyHMshS pic.twitter.com/5DQqyzn2J3 — Atletieknieuws (@Atletieknieuws) 26 mei 2018 13:37 ◀

Thiam vlot over 1,83m Thiam gaat makkelijk over 1,83m bij haar eerste sprong. De blessure en opgave van haar vriendje Niels Pittomvils lijkt voorlopig niet in haar gedachten te sluipen. 13:29 ◀

Pittomvils past voor zijn 2e sprong en geeft op Pittomvils heeft de wedstrijd verlaten. Hij past voor zijn 2e sprong nadat hij na zijn eerste sprong kermend van de pijn in het zand was blijven liggen. Ondertussen laat Van Der Plaetsen voor een 2e maal een nulsprong optekenen. Zijn 3e en laatste sprong zal bepalend zijn voor het verdere verloop van zijn tienkamp. 13:26 ◀

Pittomvils blesseert zich tijdens het verspringen Ondertussen zijn ook de mannen begonnen aan hun tweede onderdeel, het verspringen. Niels Pittomvils, het vriendje van Thiam, lijkt zich bij zijn eerste sprong te blesseren. Benieuwd of dit een impact zal hebben op de prestatie van Thiam, die pas zal beginnen springen vanaf 1,83m. 13:02 ◀

Favoriete onderdeel van Thiam komt eraan Om 12.35u starten de vrouwen met het 2e onderdeel van de dag, hoogspringen. Benieuwd of Thiam haar PR van 1,98m kan benaderen of misschien zelfs verbeteren. 12:22 ◀

Ook Van Der Plaetsen begint behoorlijk aan zijn meerkamp Thomas Van Der Plaetsen is in zijn reeks op de 100 meter 2e geworden. Hij snelde naar een seizoensbeste in 11"14. Daarmee blijft hij 10 honderdsten boven zijn persoonlijk record. Niels Pittomvils eindigde in dezelfde reeks op een 3e plaats in een tijd van 11"22. 11:52 ◀

Thiam op een voorlopige 8e plaats na eerste onderdeel De Amerikaanse Bougard liep de snelste tijd van het pak, 12"80, en staat momenteel aan de leiding. Thiam liep naar een behoorlijke 13"45, wat haar 1.058 punten en een voorlopige 8e plaats oplevert. Hanne Maudens staat op de 20e plaats (978 punten) en Noor Vidst staat momenteel 22e (957 punten). 11:48 ◀

Un chrono de 13.45 (+0,1) sur 100m haies pour @thiam_nafi (record : 13.34). 1.058 pts dans la poche. La hauteur à suivre #athlétisme #HypoMeeting #Götzis pic.twitter.com/u5IBkmAxXY — Laurent Monbaillu (@LaurentM77) 26 mei 2018 11:33 ◀

Thiam begint met behoorlijke horden Nafi Thiam heeft haar spannende reeks van de 100 meter horden net niet kunnen winnen. Met 13'45" benadert ze wel haar persoonlijke record dat ze hier een jaar geleden liep (13'34"). De eerste 1.058 punten zijn binnen. 11:27 ◀

Vrouwen: 100 meter horden Hanne Maudens heeft de spits afgebeten voor de Belgen op de 100 meter horden. Ze won haar reeks in 14"00, een verbetering van maar liefst 0"14 van haar persoonlijke record, dat ze eerder dit jaar liep. Noor Vidts liep in de 2e reeks 14"15. Nafi Thiam komt in reeks 4 aan de bak. 11:14 ◀

Dag 1 11:13 ◀

5 Belgen in totaal Op de zevenkamp verschijnen drie Belgische vrouwen aan de start. Ze zijn allemaal al geplaatst voor het EK in Berlijn in augustus: titelverdedigster Nafi Thiam, Hanne Maudens en Noor Vidts. Bij de mannen gaan Thomas Van der Plaetsen en Niels Pittomvils op zoek naar de EK-limiet. 12:24 ◀

Thiam en Van der Plaetsen Nafi Thiam zette vorig jaar in Götzis een wereldprestatie neer. Ze won de zevenkamp met een fabelachtige score van 7.013 punten. Dit jaar verdedigt de olympische kampioene haar titel. Bij de mannen vertegenwoordigt Thomas Van der Plaetsen ons land. Volg hun prestaties op de voet. 10:50 ◀