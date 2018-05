"Beste basis in jaren, de vraag is hoe zich dat vertaalt in wedstrijden"

Van der Plaetsen behaalde op de Olympische Spelen in Rio 8.332 punten. In welke mate is het een doel om dat scherper te stellen? "Het is voor verbetering vatbaar. Dit jaar is een overgangsjaar na die grote knieblessures. Mijn coach wil toewerken naar het WK 2019, de Spelen 2020 in Tokio en het WK daarna. Dat zijn drie belangrijke jaren."

"Ik wil meer volume in de werpnummers om toch wat bagage te hebben voor de volgende jaren. Ik denk dat als ik fit op een groot kampioenschap kom, dat er een kans is dat ik mijn persoonlijk record kan aanscherpen."

"Het begint bij de loopnummers. Ik heb na mijn ziekte nooit meer een seizoen gehad waarin ik voldoende kon werken om opnieuw op dat niveau te raken. Ik wou mijn energie vooral in technische disciplines steken. Het lopen en de krachttraining werden naar de achtergrond geschoven."

"Daar wil ik veel vooruitgang maken. Ook in de werpnummers. In Rio had ik veel last van mijn elleboog, bij het kogelstoten bleef ik 2 meter onder mijn persoonlijke record. Dus daar is er veel verbetering mogelijk. Ook het discuswerpen en speerwerpen lijken een pak verder te gaan op training."