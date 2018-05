Eline Berings snelde gisteren naar een EK-ticket op de 100 meter horden. Vandaag volgden Renée Eykens en Arnaud Art haar voorbeeld.

Eykens zette in Rehlingen (Duitsland) een chrono neer van 2'00"92 op de 800 meter. De derde Europese jaarprestatie. De EK-limiet was 2'02"50.

Polsstokspringer Arnaud Art zweefde in Cergy-Pontoise (Frankrijk) boven 5m60, voor een EK-ticket had hij 5m59 nodig. Art is met 5m71 Belgisch recordhouder en haalde vorig jaar nog de finale op het WK atletiek in Londen.