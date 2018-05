Justin Gatlin (r) gooit zich als eerste over de streep. Justin Gatlin (r) gooit zich als eerste over de streep.

De Amerikaanse sprinter Justin Gatlin heeft revanche genomen voor zijn 7e plaats van vorige week op de Diamond League-meeting in Shanghai (Chn). Op de Golden Grand Prix-meeting in Osaka (Jap) was de wereldkampioen wel de snelste op de 100 meter.