Berings mag als 14e Belg ticket voor EK in Berlijn boeken

Op de Vlaamse kampioenschappen in Deinze was er ook een knalprestatie op de 100 meter. Sprinter Andreas Vranken won in 10"37, dat is de snelste Belgische 100 meter sinds 2008.

Het persoonlijk record van Vranken stond sinds 2016 op 10"56, maar daar deed hij dus bijna twee tienden af.

Kristof Beyens liep in 2008 nog naar 10"35, maar sindsdien beleefde de korte sprint in België een dipje. Vranken komt nu op de tiende plaats op de Belgische ranking aller tijden. Voor het EK in Berlijn in augustus is 10"24 nodig.