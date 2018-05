Coach Nafi Thiam: "Wereldrecord enkel mogelijk als ze meer traint"

Voor Nafi Thiam was het interclubkampioenschap de start van haar outdoorseizoen. Dit jaar heeft ze slechts twee zevenkampen op haar programma staan: één in Götzis in Oostenrijk eind mei en één op het EK atletiek in Berlijn begin augustus.

"Götzis wordt een wedstrijd om me voor te bereiden op het EK", zegt Thiam. "Het is nog maar mei, dus ik ben nog niet helemaal klaar. Dat is normaal. In Götzis gaan we vooral zien wat al goed zit en waar nog werk aan is."

Vorig jaar zette Thiam met 7.013 punten een schitterende prestatie neer in Götzis, slechts twee atleten deden ooit beter. Is dat opnieuw haalbaar? "Alles is mogelijk. Ik ben heel blij dat ik die 7.013 heb neergezet, misschien lukt me dat maar één keer in mijn leven."'

"In 2016 hebben we erg hard gewerkt voor de Olympische Spelen en daar plukte ik vorig jaar nog de vruchten van. Daardoor was ik zo vroeg in het seizoen zo sterk. Normaal gezien zal ik nu niet zo sterk zijn in Götzis. Ik hoop dat ik dit jaar mijn topvorm in augustus zal hebben."