Kevin Borlée loopt blessure op tijdens training en stelt seizoensstart uit

Kevin Borlée zou zaterdag op de Jamaica International Invitational zijn eerste 400 meter van het outdoorseizoen lopen, maar een blessure strooit roet in het eten. Dat kondigde de atleet zelf aan op Instagram. Het zou om een verrekking van zijn hamstring gaan.

"Ik heb me geblesseerd tijdens het lopen van een 200 meter", schreef hij. "Toch wil ik hier een positief beeld plaatsen, ook al is dit een grote tegenslag. Altijd je eigen limiet opzoeken, is nu eenmaal topsport."

"Ik weet nog niet wat mijn eerste race nu wordt. Ik heb er vertrouwen in dat ik hier snel weer bovenop zal raken. Ik blijf positief. Het is tijd om nog harder te werken."