Matige Gatlin op de 100 meter, Schippers wordt verrast

De 100 meter bij de mannen was het koningsnummer van de avond. Justin Gatlin (36) had in april bij zijn seizoensopener 10"05 laten noteren, maar kwam in een regenachtig Shanghai niet verder dan de 7e plaats in 10"20. "Mijn start was niet optimaal en ik moest daarna te veel achterstand goedmaken", reageerde de Amerikaan.

Ook de Canadees André De Grasse (23), her en der beschouwd als de troonopvolger van Usain Bolt, kon 9 maanden vol blessureleed nog niet meteen achter zich laten. Hij werd 8e in 10"25. De zege ging verrassend naar de Brit Reece Prescod (foto) in 10"04.

Bij de vrouwen werd Dafne Schippers 2e op de 200 meter. De Nederlandse werd verrast door Shaunae Miller-Uibo, die een van de 8 meetingrecords liet optekenen.