"Thiam is bijna een zekerheid voor goud op het EK"

Maar de Diamond League is niet de eindhalte voor de Belgen, want op het EK in Berlijn (7-12 augustus) kunnen ze wel potten breken. "Vroeger waren er jaren waarin we dachten: "Wat moeten we op een EK gaan doen?'", vertelt Meertens. "Maar deze lichting kan wel goed scoren op het EK. We kunnen uitkijken naar augustus."

"Thiam is bijna een zekerheid voor goud. Ze heeft ons al zo vaak verbaasd en kan op bepaalde disciplines nog veel trainen. Ik zie niet meteen iemand die haar zal kunnen bedreigen voor de Europese titel."

"Ook de afstandslopers zullen meespelen voor de medailles: Bouchikhi, Bashir Abdi... Het is enkel afwachten wat de andere landen zullen doen. Turkije heeft bijvoorbeeld enkele Kenianen in dienst, wat niet altijd heel eerlijk is."

"De Borlées kunnen individueel misschien niet meer scoren, maar de 4x400m-ploeg is nog steeds top. Met de jonge Jonathan Sacoor hebben ze nog een extra troef. Kevin en Jonathan Borlée mogen wat minder worden, het wordt dik gecompenseerd. We mogen dus veel verwachten van de estafetteploeg."