Wat na Bolt? "Zal jaren duren om atletiek even populair te maken"

"De atletiek zal enkele jaren nodig hebben om het gemis van Bolt goed te maken", zegt Meertens. "In het voetbal vragen we ons misschien ook af: wat na de fantastische generatie Messi, Ronaldo, Ibrahimovic...? Maar dat komt wel goed. Voetbal is zo sterk en populair."

"Bolt was een enorm uithangbord voor de atletiek en ik denk niet dat iedereen dat in de gaten had tijdens zijn gouden jaren. De focus op Bolt was misschien te groot en als hij dan wegvalt, is de kloof heel groot om te vullen. Het zal jaren duren om de atletiek opnieuw even populair te maken."

"Of de atletiek zo'n figuur nodig heeft? Bolt was een fantastische atleet, een totaalpakket: overwinningen, snelle tijden, uitstraling. Dat zal je niet snel meer vinden. Maar hopelijk krijgen we strijd op andere vlakken. In de jaren 80 had je bijvoorbeeld duels tussen Carl Lewis en Ben Johnson (die wel gepakt werd voor doping)."